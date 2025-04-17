«Яндекс» подал заявку на регистрацию бренда Yandex Store

IT-гигант регистрирует бренды по классам МКТУ №09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45. Данные классы позволяют использовать торговые марки для розничной и интернет-торговли, магазинов приложений, телекоммуникационных услуг, компьютерных игр, одежды, обуви, приборов, часов и многого другого.

В компании объяснили изданию свои планы.

«Мы часто регистрируем товарные знаки, доменные имена или технологии, но они не всегда находят применение в будущем. Это стандартная практика для нас, как для большой IT-компании», — пояснили Русбейс в «Яндексе».

В «Яндексе» также отметили, что для умных устройствах с экраном — «ТВ Станциях» с операционной системой YaOS X и «Станциях Дуо Макс» — давно есть каталог приложений.

28 августа 2020 года IT-гигант объявил, что магазин приложений «Яндекс.Store» закрывается. Как сообщал «Хабр», магазин стал недоступен для установки на смартфоны. Магазин решили закрыть, чтобы перераспределить усилия и внимание команды на перспективные проекты и не снижать темпы разработки, уточняло издание.



Магазин приложений «Яндекс.Store» для устройств на платформе Android был запущен 25 февраля 2013 года. Он позиционировался в качестве полноценной альтернативы магазинов известных международных компаний. Производители мобильных устройств и сотовые операторы могли бесплатно интегрировать его в свои модели и получать часть доходов от продаж. Для оперативного наполнения магазина компания купила у другого альтернативного магазина Opera Store лицензию на 40 тыс. приложений.



В момент запуска проекта «Яндекс» называл свой магазин стратегическим шагом по созданию пакета продуктов для производителей устройств, который объединял бы основные сервисы IT-компании.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock / FOTODOM