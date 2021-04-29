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«Яндекс» покупает банк «Акрополь»

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

«Яндекс» заключил соглашение о покупке банка «Акрополь». В результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную.

«Яндекс» покупает банк «Акрополь»

Сумма сделки составит 1,1 млрд рублей, из них 75 миллионов — премия к капиталу за покупку, сообщили RB.RU в пресс-службе «Яндекса».  Более 85% активов «Акрополя» приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России.

Наличие лицензий позволит «Яндексу» развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров.

Сделка будет закрыта после согласования в Банке России. Соответствующее ходатайство Яндекс подал в банк 28 апреля.

Банк «Акрополь» занимает 330 место в списке крупнейших по активам банков России — они оцениваются в 1,24 млрд рублей.

«На прозрачный и стабильный банк с необходимой для обслуживания физических лиц лицензией обратили внимание крупные игроки рынка e-commerce, которые увидели в банковском бизнесе отличное дополнение своей маркетинговой экспертизе, инфраструктуре и клиентской базе. Мы смогли договориться о сделке с «Яндексом», и теперь вместе с крупнейшей российской интернет-компанией банк, который стал частью моей профессиональной истории, начнет новый этап своей жизни. Я польщён тем, что выбор Яндекса пал именно на «Акрополь», и желаю банку скорейшей реализации самых амбициозных бизнес-целей», — прокомментировал сделку в Facebook уже экс-владелец банка Евгений Давыдович.

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Фото: [email protected] / Depositphotos.

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