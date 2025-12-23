Яндекс покупает DIKIDI: компания расширяет направления для бизнеса, а платформа сохранит название и команду
Яндекс покупает сервис онлайн-записи DIKIDI
Сделка позволит расширить линейку решений для малого и среднего бизнеса
DIKIDI — цифровая платформа для компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере услуг. Её используют салоны красоты, фитнес-клубы, автомойки, автосервисы, коворкинги и частные мастера. Сервис позволяет принимать онлайн-запись, распределять загрузку специалистов и упрощать повседневную работу с клиентами.
В Яндексе рассчитывают, что покупка DIKIDI позволит расширить линейку решений для малого и среднего бизнеса. Платформа получит возможность масштабироваться за счёт технологий и инфраструктуры компании, а предприниматели — новые способы привлечения и обслуживания клиентов, в том числе с использованием Алисы AI.
DIKIDI сохранит команду и продолжит работу под своим брендом
После завершения сделки DIKIDI продолжит работать под прежним брендом, команда сервиса не изменится. Для текущих клиентов условия использования не изменятся — компании и частные специалисты по-прежнему смогут принимать записи, управлять загрузкой и пользоваться функциональностью платформы в привычном формате.
Параллельно Яндекс планирует развивать DIKIDI за счёт внедрения инструментов привлечения клиентов, основанных на анализе данных о бизнесе. Также в платформу будут интегрированы финтех-сервисы и решения на базе искусственного интеллекта, ориентированные на задачи предпринимателей.
Контекст
По оценкам Яндекса, к 2028 году объём рынка услуг, где используется онлайн-запись, может приблизиться к 4 трлн рублей. На сегодняшний день решения DIKIDI применяют более 120 тыс. компаний и специалистов по всей стране.
Даниил Евтушенко, руководитель направления Яндекса по развитию малого бизнеса, отметил, что компания планирует развивать сервис так, чтобы предприниматели могли решать на нём полный спектр задач — от привлечения клиентов до управления финансами.
