Яндекс покупает сервис онлайн-записи DIKIDI

Яндекс приобретает DIKIDI — платформу для управления бизнесом в сфере услуг. Сервисом пользуются компании и частные специалисты по всей России. Сделка будет закрыта в январе 2026 года.

Сделка позволит расширить линейку решений для малого и среднего бизнеса

DIKIDI — цифровая платформа для компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере услуг. Её используют салоны красоты, фитнес-клубы, автомойки, автосервисы, коворкинги и частные мастера. Сервис позволяет принимать онлайн-запись, распределять загрузку специалистов и упрощать повседневную работу с клиентами.

В Яндексе рассчитывают, что покупка DIKIDI позволит расширить линейку решений для малого и среднего бизнеса. Платформа получит возможность масштабироваться за счёт технологий и инфраструктуры компании, а предприниматели — новые способы привлечения и обслуживания клиентов, в том числе с использованием Алисы AI.

DIKIDI сохранит команду и продолжит работу под своим брендом

После завершения сделки DIKIDI продолжит работать под прежним брендом, команда сервиса не изменится. Для текущих клиентов условия использования не изменятся — компании и частные специалисты по-прежнему смогут принимать записи, управлять загрузкой и пользоваться функциональностью платформы в привычном формате.

Параллельно Яндекс планирует развивать DIKIDI за счёт внедрения инструментов привлечения клиентов, основанных на анализе данных о бизнесе. Также в платформу будут интегрированы финтех-сервисы и решения на базе искусственного интеллекта, ориентированные на задачи предпринимателей.

Контекст

По оценкам Яндекса, к 2028 году объём рынка услуг, где используется онлайн-запись, может приблизиться к 4 трлн рублей. На сегодняшний день решения DIKIDI применяют более 120 тыс. компаний и специалистов по всей стране.

Даниил Евтушенко, руководитель направления Яндекса по развитию малого бизнеса, отметил, что компания планирует развивать сервис так, чтобы предприниматели могли решать на нём полный спектр задач — от привлечения клиентов до управления финансами.