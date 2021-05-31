«Яндекс» покупает магазин KupiVIP

Компания «Яндекс» заявила о покупке интернет-магазина одежды KupiVIP. Сделка будет закрыта во втором квартале этого года после одобрения со стороны ФАС, её условия не раскрываются.

В рамках сделки «Яндекс.Маркет» приобретёт компанию Private Trade, управляющую KupiVIP. По словам представителей маркетплейса и Private Trade, сделку также войдут пять офлайн-магазинов KupiVIP, расположенных в различных торговых центрах Москвы, онлайн-магазин Mamsy и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье, пишут «Ведомости».

Сделка предусматривает, что в перспективе сервисы «Яндекс.Маркета» и KupiVIP будут интегрированы друг с другом, сообщает «Интерфакс». KupiVIP будет подключен к подписке «Яндекс.Плюс», товары из магазина появятся в ассортименте «Яндекс.Маркета», также их можно будет забирать из постаматов и пунктов выдачи маркетплейса.

Условия сделки не раскрываются, однако гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что «Яндекс» мог заплатить около 1 млрд рублей. По мнению аналитика, это очень дёшево — KupiVIP проигрывал конкуренцию крупнейшим интернет-магазинам и маркетплейсам. К концу 2021 года стоимость сервиса могла быть равна нулю, и его бы пришлось закрыть, заявил Бурмистров «Ведомостям». В 2020 году выручка Private Trade, по данным «Интерфакса», составила 1,19 млрд рублей, чистый убыток - 414,4 млн рублей.

«Яндекс.Маркет» мог быть потенциально заинтересован в сделке из-за перспектив развития онлайн-продаж одежды. Эта категория товаров является самой популярной на российских маркетплейсах, на неё приходится около 30% продаж, заявила «Ведомостям» основатель бизнес-школы электронной коммерции iWENGO Юлиана Гордон.