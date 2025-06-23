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«Яндекс Практикум» обучит на ИИ-курсах 10 тыс. специалистов к 2027 году

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Онлайн-университет «Яндекс Практикум» планирует обучить 10 тыс. специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к концу 2027 года. Это составит около четверти от общего количества подготовленных специалистов, рассказали Русбейс в компании.

«Яндекс Практикум» обучит на ИИ-курсах 10 тыс. специалистов к 2027 году
  1. Новости

В дополнение к новым программам «Практикум» интегрирует ИИ-модули в действующие курсы, чтобы дать студентам востребованные навыки работы с нейросетями. Уже в 2025 году появится несколько углубленных направлений, включая «ML-инженер с нуля» и «Инженер по глубокому обучению нейросетей». Совместно с МИФИ «Яндекс Практикум» запускает магистратуру «Специалист по работе с данным и применению ИИ», сочетающую академическую базу с практикой от экспертов «Яндекса.

К 2026 году все курсы сервиса будут включать модули по работе с ИИ. Сейчас такие уроки есть в 30% программ, но в ближайшие годы их доля вырастет до 100%. Особый акцент сделают на практическом применении ИИ в IT-профессиях.

  • По данным «Яндекса», объем российского рынка онлайн-курсов по ИИ в 2025 году достигнет 4,85 млрд рублей.

Фото на обложке: Erman Gunes / Shutterstock / FOTODOM

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