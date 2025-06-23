Онлайн-университет «Яндекс Практикум» планирует обучить 10 тыс. специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к концу 2027 года. Это составит около четверти от общего количества подготовленных специалистов, рассказали Русбейс в компании.

«Яндекс Практикум» обучит на ИИ-курсах 10 тыс. специалистов к 2027 году

https://rb.ru/news/yandeks-praktikum-obuchit-na-ii-kursah-10-tys-specialistov-k-2027-godu/

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