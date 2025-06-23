«Яндекс Практикум» обучит на ИИ-курсах 10 тыс. специалистов к 2027 году
Онлайн-университет «Яндекс Практикум» планирует обучить 10 тыс. специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к концу 2027 года. Это составит около четверти от общего количества подготовленных специалистов, рассказали Русбейс в компании.
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В дополнение к новым программам «Практикум» интегрирует ИИ-модули в действующие курсы, чтобы дать студентам востребованные навыки работы с нейросетями. Уже в 2025 году появится несколько углубленных направлений, включая «ML-инженер с нуля» и «Инженер по глубокому обучению нейросетей». Совместно с МИФИ «Яндекс Практикум» запускает магистратуру «Специалист по работе с данным и применению ИИ», сочетающую академическую базу с практикой от экспертов «Яндекса.
К 2026 году все курсы сервиса будут включать модули по работе с ИИ. Сейчас такие уроки есть в 30% программ, но в ближайшие годы их доля вырастет до 100%. Особый акцент сделают на практическом применении ИИ в IT-профессиях.
- По данным «Яндекса», объем российского рынка онлайн-курсов по ИИ в 2025 году достигнет 4,85 млрд рублей.
Фото на обложке: Erman Gunes / Shutterstock / FOTODOM
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