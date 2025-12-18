Яндекс показал Яндекс Дропс — ИИ-наушники с Алисой AI

Яндекс представил сразу несколько крупных новинок, и главным релизом стали ИИ-наушники с поддержкой ассистента Алиса AI. Устройство под названием «Яндекс Дропс» позволяет обращаться к Алисе голосом в любой момент — не используя телефон. Сама «Алиса» научилась искать самые выгодные цены на товары, а также проводить сложные исследования.

Пользователь может быстро получить ответ, не отвлекаясь на телефон

Наушники Яндекс Дропс дадут возможность голосом задавать Алисе AI вопросы на ходу и получать на них ответы, не отвлекаясь при этом на телефон. По задумке компании, устройство будет помогать в моменты, когда пользователю важно быстро получить подсказку или информацию, но при этом продолжать заниматься своими делами.

Кроме запросов к ИИ, в наушниках будут доступны привычные функции Алисы, знакомые по умным колонкам. Например, с помощью голосовых команд можно управлять музыкой или узнать погоду на сегодня.

Старт продаж наушников с Алисой AI запланирован на первый квартал 2026 года.

«Моя память» сохранит всё, что попросит пользователь

Кроме того, Яндекс показал работу функции «Моя память», которая сохраняет всё, что пользователь просит зафиксировать через Алису AI. Такие записи — планы, задачи или отдельные мысли — будут появляться в чате с Алисой AI в виде структурированных заметок и напоминаний.

Например, можно попросить сохранить список необходимых документов для подачи на визу, рекомендацию фильма или время приезда курьера. Вернуться к этим записям можно будет в любой момент как в чате, так и через голосовой интерфейс наушников.

«Найти дешевле» поможет найти выгодные предложения

Также в Алисе AI появился ИИ-агент «Найти дешевле»: он может найти самую низкую цену на выбранный товар и проверить его наличие. Пользователь отправляет ссылку в чат с Алисой AI, после чего ИИ-ассистент, с учётом региона покупателя, формирует подборку выгодных вариантов из предложений в интернете, включая маркетплейсы и локальные сайты.

Яндекс отмечает, что некоторые товары можно будет купить по персональной скидке, доступной только в чате с Алисой AI.

«Исследовать» — режим для задач с большим массивом данных

В Алисе AI появился режим «Исследовать», который предназначен для глубокой исследовательской работы. Он рассчитан на задачи, где нужно изучать большой массив данных и источников и делать расчёты — например, при планировании накоплений на крупную покупку или поездку.

Пользователю достаточно обозначить цель и вводные данные, после чего Алиса AI строит план исследования, делает поисковые запросы, анализирует источники и при необходимости задаёт уточняющие вопросы. В финале режим формирует отчёт с описанием методологии, данными, выводами, рекомендациями и планом реализации.

Первые 100 тыс. пользователей уже могут пользоваться функциями

«Найти дешевле» и «Исследовать» уже открыты первым 100 тыс. пользователей, записавшимся на получение раннего доступа к новым функциям нейросети. Остальные пользователи из листа ожидания будут получать доступ постепенно.

Яндекс также сообщил, что в лист ожидания попали более 1 млн пользователей. В дальнейшем доступ к ИИ-агенту «Найти дешевле» и режиму «Исследовать» получат все юзеры в России.