PropTech-платформа «Домиленд» на фоне сделки с «Яндексом» регистрирует бренд «Я дома»

Сделка была многоступенчатой. ООО «Клиентский сервис» приобрел 100% в сервисе цифровизации городской недвижимости ООО «Платформа Домиленд», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. В свою очередь, 75,68% «Клиентского сервиса» до 6 мая принадлежали ООО «Самолет-Резерв», у Дарьи Вороновой было 14,05%, а у Кирилла Воронова — 10,27%. С 6 мая 99,9% «Клиентского сервиса» принадлежат ООО «Технояк» (принадлежит «Яндексу»), еще 0,01% у ООО «Яндекс.Доставка Холдинг».

Прежний владелец и сооснователь PropTech-платформы Дарья Воронова — полностью вышла из капитала компании. Она и ее команда перейдут на работу в «Яндекс», подтвердили в пресс-службе IT-гиганта. «Яндекс» полностью консолидирует все активы «Домиленда», включая основную IT-платформу и совместные проекты, ранее развиваемые «Домилендом» вместе с девелоперской группой «Самолет». Сумма сделки не разглашается.

«Синергия с "Домиленд" открывает новые возможности для развития экосистемы Яндекса в городской среде. Интеграция решений PropTech и сервисов компании позволит создать для жителей единое цифровое пространство. Это упростит взаимодействие с инфраструктурой жилых комплексов, сделает повседневные сценарии удобнее и повысит качество жизни в городской среде», — сообщили в «Яндексе».

30 апреля «Платформа Домиленд» подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Я дома».

Фото в тексте: скриншот Роспатента

Покупка сервиса «Домиленд» позволит «Яндексу» предлагать жителям, девелоперам и управляющим компаниям новые цифровые сервисы для комфорта в жилых комплексах. IT-решения «Домиленда» используют более 1 млн жителей, в число клиентов входят такие девелоперы, как «Самолет», «Донстрой», «А101», «Брусника», MR Group, Level.

Выручка ООО «Платформа Домиленд» в 2024 году выросла на 184% до 225 млн рублей, чистая прибыль — на 47% до 73 млн рублей.

По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 годах оборот рынка PropTech в России увеличился на 56%: с 25 до 39 млрд рублей. Аналитики утверждают, что рынок PropTech в России развивается как под воздействием государственного регулирования, так и спроса на интегрированные решения. В России тестируются проекты с внедрением искусственного интеллекта, растет популярность сервисов «Умный дом» и систем для контроля хода строительства, появляются единые экосистемы для клиентов на всем пути работы с сервисами — от покупки недвижимости до проживания.

Фото на обложке: FellowNeko / Shutterstock / FOTODOM