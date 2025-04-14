Яндекс Путешествия представил решения для продвижения отелей и квартир
Сервис Яндекс Путешествия представил три новых инструмента, призванных помочь отельерам и арендодателям повысить загрузку номеров и апартаментов. Речь о функциях «Раннее бронирование», «Горящие предложения» и «Сезонные промоакции». Все они доступны для настройки в личном кабинете Экстранета и помогут эффективнее планировать загрузку объектов, особенно в преддверии пиковых туристических периодов.
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Одной из ключевых новинок стала опция раннего бронирования. Она позволяет отельерам и арендодателям устанавливать скидки для гостей, которые планируют поездку заранее — как минимум за 14 дней до заезда. Владельцы объектов размещения могут гибко настраивать условия: выбрать процент скидки (от 5%), определить категории номеров и тарифы, а также задать временные рамки предложения. Например, для летнего сезона можно установить скидку только при бронировании за 60 дней, а осенью, когда спрос снижается, сократить этот срок до 15 дней.
Такая гибкость помогает привлечь путешественников, которые любят планировать отдых заранее. По данным сервиса, 33% бронирований совершаются минимум за месяц до заселения. В этом году спрос на майские праздники, оформленный до конца марта, вырос на 57% по сравнению с прошлым годом, что подтверждает эффективность ранних предложений.
Инструмент «Горящие предложения» позволяет активировать скидки для бронирований, сделанных менее чем за семь дней до прибытия гостей. Механика схожа с ранним бронированием, но фокус смещен на работу с импульсивными решениями путешественников. Почти половина пользователей Яндекс Путешествий выбирают жилье всего за несколько дней до поездки, а летом эта доля увеличивается. Такие скидки помогают заполнить последние свободные номера и компенсировать отмены бронирований в последний момент.
Кроме того, владельцы объектов размещения теперь могут самостоятельно подключаться к сезонным промоакциям сервиса, которые отображаются в Экстранете, и участвовать в них, выполнив условия (например, установив нужный размер скидки). Кампании включают подборки жилья, рекомендации по досугу для гостей, а также продвигаются через соцсети и другие каналы Яндекса, что увеличивает охват аудитории.
Фото на обложке: Vojtech Bruzek /
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