«Яндекс» разделит сервисы на две бизнес-группы

«Яндекс» несколько лет развивал бизнес-юниты, однако теперь принял решение объединить их в две бизнес-группы, заявил управляющий директор группы Тигран Худавердян. По его словам, прежняя форма позволяла достаточно большой компании продолжать быть стартапом. Но теперь стоит задача не только развития, но и синергии.

«Яндекс» объединит свои бизнес-юниты в две бизнес-группы, сообщил управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян в Facebook.

В первой группе «Поиск, рекламные и облачные сервисы» будут относиться «Дзен», «Услуги», «Облако», коммерческий департамент «Рекламы», сервисы для малого бизнеса и «Гео». Группу возглавит руководитель поискового портала Андрей Стыскин.

Во второй — «E-commerce и ridetech» войдут суперапп «Яндекс Go», каршеринг «Яндекс.Драйв», доставка еды и продуктов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», платформа акций и скидок в магазинах «Едадил», сервисы логистики и весь «Яндекс.Маркет». Бизнес-группа будет находиться под руководством CEO группы «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко.

«Создание и развитие других бизнес-юнитов продолжится как внутри бизнес-групп, так и за их периметрами. Возможно, из каких-то бизнес-юнитоа в будущем возникнут новые бизнес-группы», — заключил Худавердян.

В пресс-службе «Яндекса» добавили, что фудтех-направление и «Яндекс.Маркет» и так достаточно плотно взаимодействуют друг с другом. В ближайшее время «Яндекс» планирует разместить витрину «Яндекс.Лавки» на Маркете.

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