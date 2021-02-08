В работе сервисов «Яндекса» произошел масштабный сбой в России

В работе сервисов «Яндекса» произошел масштабный сбой в России. По данным Downdetector, чаще всего сложности возникают при работе с сайтом компании. 25% сообщений говорят о неполадках с «Яндекс.Почтой» и 7% — с «Яндекс.Деньгами».

Большинство отчетов о сбоях в работе сервисов фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Красноярске.

Жалобы на работу сервисов начали поступать после 15.30 (мск). Пик сообщений пришелся на 16:30 (мск). На момент написания новости отчеты пользователи продолжают испывать сложности с сервисами компании.

В «Яндексе» сообщили, что сбои наблюдаются только у сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» в четырех городах.

«Тем пользователям, кто столкнулся с трудностями во время аренды автомобиля, мы автоматически перерасчитаем и компенсируем стоимость поездки. Все остальные сервисы "Яндекса" работают в стандартном режиме без каких-либо проблем», — отметили в компании.

Фото: Varavin88 / Shutterstock