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«Яндекс» опубликовал данные беспилотников для конкурса Shifts Challenge

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Дарья Гетманова
Дарья Гетманова

Редактор новостей

Дарья Гетманова

«Яндекс» опубликовал набор данных беспилотных автомобилей для участников конкурса  Shifts Challenge, который он проведет вместе с учеными из Оксфорда и Кембриджа в рамках международной конференции по машинному обучению и нейровычислениям NeurIPS-2021. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

«Яндекс» опубликовал данные беспилотников для конкурса Shifts Challenge

Задача конкурса — привлечь внимание к проблеме «сдвига данных» в машинном обучении. Для его участников «Яндекс» открыл массив данных, который содержит более 1600 часов движения размеченных фрагментов поездок на дорогах России, Израиля и США в хорошую погоду, снег и в дождь. 

«Если вы привыкли водить машину в небольшом городе, то в Москве вы не сразу адаптируетесь к трафику и, скорее всего, поначалу будете более осторожны на дороге. Это и есть «сдвиг данных». Вы можете оценить его масштаб и скорректировать свои действия. Машинно обученные модели должны уметь делать то же самое — оценивать величину сдвига и эффективно действовать в новых условиях. От того, насколько хорошо алгоритм может работать при сдвиге данных, будет зависеть широта его применения», — прокомментировал старший исследователь Yandex Research Андрей Малинин.

Как уточняют в компании, «сдвиг данных» возможен везде, где модели машинного обучения сталкиваются с неопределенностью — незнакомыми ситуациями и неизвестными данными. 

Для Shifts Challenge «Яндекс» выбрал три области: предсказание траектории движения транспорта и пешеходов на дороге, прогнозирование погоды, а также машинный перевод текстов. 

Участники конкурса должны будут создать устойчивые к сдвигу модели. Например, модель, которая обучалась на художественной литературе, но может качественно переводить и твиты, и ролики на YouTube.

Как надеятся в «Яндексе», конкурс даст ученым доступ к данным, позволяющим оценить качество работы моделей машинного обучения в реальной жизни. Для него исследователи «Яндекса» вместе с командами «Яндекс. Погоды», «Яндекс. Переводчик» и беспилотных технологий предоставили данные сервисов, которые решают практические задачи и часто сталкиваются со сдвигом. Специалисты должны будут обучить алгоритмы на предоставленных данных, а потом проверить качество их работы в условиях сдвига. Создатели алгоритмов, которые покажут лучшее качество, получат денежные призы.

Конкурс Shifts Challenge завершится 30 ноября, когда огласят итоги соревнования. Приз за первое место составит $5 000, за второе — $ 3 000, а за третье — $1 000, говорится на сайте мероприятия

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Фото:fotodrobik/Shutterstock

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