«Яндекс Такси» теряет CFO: Денис Похазников ушёл в МТС делать B2B-перезагрузку travel-направления

Финансовый директор «Яндекс Такси» Денис Похазников перешёл в МТС, где теперь будет отвечать за операционную часть travel-направления. Новый управленец займётся перестройкой процессов и усилением B2B-фокуса, который строится вокруг платформы Bronevik. Назначение стало частью стратегии МТС по переформатированию туристического блока под корпоративные запросы.

Смена полосы: от пассажирских перевозок — к деловому туризму

Похазников — управленец с весомым послужным списком. За двадцать лет он прошёл через топовые позиции в Deloitte, KPMG, EY и PwC, а с 2016 года занялся транспортной индустрией — сначала в консалтинге, потом внутри бизнеса. В «Яндекс Такси» он стал замом CFO, а затем и финансовым директором, отвечая за стратегию, финмодель и международные сделки. Теперь он переходит на сторону B2B-туризма.

B2B — новый курс travel-направления

МТС уводит туристическое направление от классической модели OTA. В приоритете теперь корпоративные клиенты: сервисы делового туризма, агентства и крупные заказчики. Центром притяжения становится Bronevik.com — крупнейшая российская платформа с базой более 100 тыс. объектов и 2500 каналами дистрибуции.

В 2024 году: 57% бронирований пришлись на онлайн-агрегаторы, 43% — на b2b-заказчиков. Теперь МТС намерен фокусироваться на последних и наращивать долю корпоративного сегмента.

Похазникову поручили строить систему под бизнес

В новой роли Денис будет отвечать за оптимизацию финансовых потоков, рост эффективности и полную адаптацию бизнес-модели под корпоративную стратегию.

Гендиректор направления Кирилл Тренин заявил, что перед Похазниковым стоят амбициозные задачи — от повышения операционной эффективности до поиска новых точек роста для travel-блока. Его опыт в «большой четвёрке» и крупных IT-компаниях должен, по замыслу менеджмента, помочь вывести Bronevik на новую траекторию развития.

Контекст

Bronevik — отельный агрегатор, через который проходят бронирования для ведущих российских OTA, корпоративных клиентов и туроператоров. МТС превращает платформу в ядро собственного travel-направления, делая ставку на её масштаб, гибкость и b2b-интеграции.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой travel-направления МТС

