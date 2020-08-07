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«Яндекс» запустил тестирование беспилотных автомобилей в США

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Яндекс» запустил регулярное тестирование беспилотных машин в США. Они начали ездить в городе Энн-Арбор (штат Мичиган). Это уже вторая тестовая зона «Яндекса» для беспилотных авто за пределами России. Об этом Rusbase рассказали в компании.

«Яндекс» запустил тестирование беспилотных автомобилей в США

Еще одна зарубежная тестовая площадка действует в Тель-Авиве (Израиль). В Энн-Арборе тестируются беспилотники, в том числе четвертое поколение на базе Hyundai Sonata. Оно было представлено в начале июня.

Энн-Арбор — университетский город. В нем проживает больше 120 тысяч человек. Город расположен вблизи Детройта, автомобильной столицы США.

В штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем.

Центр разработки беспилотных автомобилей «Яндекса» расположен в Москве. Здесь проходили первые испытания на полигоне и первые уличные заезды. Еще одна тестовая зона находится в Иннополисе. 

«Тестирование в Энн-Арборе позволит расширить опыт "Яндекса", полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя», — рассказали в компании.

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