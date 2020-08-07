«Яндекс» запустил тестирование беспилотных автомобилей в США

«Яндекс» запустил регулярное тестирование беспилотных машин в США. Они начали ездить в городе Энн-Арбор (штат Мичиган). Это уже вторая тестовая зона «Яндекса» для беспилотных авто за пределами России. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Еще одна зарубежная тестовая площадка действует в Тель-Авиве (Израиль). В Энн-Арборе тестируются беспилотники, в том числе четвертое поколение на базе Hyundai Sonata. Оно было представлено в начале июня.

Энн-Арбор — университетский город. В нем проживает больше 120 тысяч человек. Город расположен вблизи Детройта, автомобильной столицы США.

В штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем.

Центр разработки беспилотных автомобилей «Яндекса» расположен в Москве. Здесь проходили первые испытания на полигоне и первые уличные заезды. Еще одна тестовая зона находится в Иннополисе.