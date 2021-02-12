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«Яндекс» подтвердил утечку данных около 5 тысяч почтовых ящиков

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Яндекс» подтвердил внутреннюю утечку данных около 5 тысяч почтовых ящиков. Их владельцам направили уведомление о смене пароля от учетной записи, уточнили в компании.

«Яндекс» подтвердил утечку данных около 5 тысяч почтовых ящиков

«Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса», — говорится в официальном сообщении компании.

В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков. 

«Мы очень сожалеем о случившемся и приносим извинения пользователям, которые пострадали из-за этого инцидента», — пояснили представители «Яндекса».

После утечки будет проведено внутреннее расследование, также сервис намерен пересмотреть процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа. Сообщается, что компания обратилась в правоохранительные органы.

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