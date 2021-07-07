«Яндекс» запустил аренду самокатов в центре Москвы

В среду в приложении «Яндекс Go» появилась опция арендовать электросамокат. Пока ей можно воспользоваться только в центральных районах Москвы — Хамовниках, Якиманке и Арбате. Но к концу месяца компания планирует расширить зону аренды до Третьего транспортного кольца.

Максимальная скорость самокатов «Яндекс Go» — 20 км/ч. При этом она будет автоматически снижаться до 15 или 10 км/ч, если человек въезжает в многолюдное место, например в парк.

Эти «медленные зоны» были выделены на основе технологий «Яндекса» и данных департамента транспорта Москвы для безопасных поездок. Учитывается плотность пешеходного потока, его средняя скорость и близость школ, детских садов и площадок, говорится в релизе компании.

Аренда самокатов в «Яндекс Go» доступна под кнопкой «Город» на главном экране. В парке сервиса представлены самокаты модели Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение 5 часов активной поездки.

Стоимость аренды самоката: 50 рублей за бронь, а тариф — от 6 рублей в минуту. Подписчикам «Яндекс.Плюса» сервис вернет за первую поездку 100% кешбэка баллами, а за каждую следующую — 25% баллами до 31 августа.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: пресс-служба «Яндекс»