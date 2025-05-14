«Яндекс» запустит генерацию ИИ-подсказок для контакт-центров

В начале мая 2025 года компания «Яндекс» подала заявки на регистрацию товарных знаков «Нейросаппорт», Neurosupport, «Яндекс Нейросаппорт» и Yandex Neurosupport . Они зарегистрированы в 13 классах МКТУ, включая программное обеспечение и консультационные услуги в сфере искусственного интеллекта (ИИ). На данные Роспатента обратили внимание «Ведомости».

Согласно информации от представителя компании, новый продукт будет использовать облегченные модели YandexGPT, дообученные на данных, собранных из более чем 50 сервисов «Яндекса». Этот сервис анализирует запросы клиентов, находит релевантные ответы и помогает операторам взаимодействовать более эффективно. Ожидается, что решение окажется востребованным в банковской сфере, розничной торговле, телекоммуникациях и других отраслях, имеющих высокие объемы обращений в контакт-центры.

На данный момент Yandex Neurosupport функционирует как вспомогательный инструмент, однако в дальнейшем планируется интеграция полноценной ИИ-агентуры, способной самостоятельно обрабатывать запросы, такие как получение информации о состоянии заказов. В ходе внутренних тестирований сервиса на платформах «Еда» и «Маркет» зафиксировано повышение скорости обработки клиентских запросов на 10-15%. Партнеры уже начали использовать данный инструмент в рамках закрытого тестирования, где возможна интеграция через API или с использованием собственной инфраструктуры компании.

Несмотря на высокий интерес к новому продукту, эксперты отмечают насыщенность рынка аналогичными решениями. Конкуренция усиливается, и, несмотря на мощные технологии YandexGPT, «Яндексу» предстоит вызвать интерес у клиентов, которые ищут эффективные и инновационные способы оптимизации работы контакт-центров. Партнер и руководитель практики ИИ и высоких технологий «Яков и партнеры» Максим Болотских озвучил прогноз, по которому рынок автоматизации колл-центров в 2025 году может вырасти до 12-15 млрд рублей.

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