Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Директ» впервые за 20 лет сменил визуальный стиль и логотип

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Яндекс» поменял визуальный стиль и логотип «Директа», сообщила пресс-служба компании. Эти изменения стали первыми для платформы с 2001 года.

«Яндекс.Директ» впервые за 20 лет сменил визуальный стиль и логотип

«За последний год на платтформе появились новые продукты, а интерфейс стал проще и понятнее не только для профессиональных диджитал-маркетологов, но и представителей малого и среднего бизнеса. Новый фирменный стиль лучшим образом отражает то, как сложный инструмент для профессионалов стал удобным сервисом для всех: от новичков до опытных маркетологов», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что пользователи привыкли к расположению элементов и сценариям, поэтому редизайн внедрялся поэтапно. Сначала протестировали новую стилистику, затем — конкретные улучшения в функциональности. Финальным изменением стали шапка, меню и новый логотип платформы.

Старый логотип концептуально не менялся более 20 лет и изображал бумажное объявление. Новым знаком стала стрелка, которая «ассоциируется с курсором, с кликом и движением графика вверх, пояснили в компании». 

Новый дизайн команда рекламных продуктов разработала самостоятельно. Он уже применяется в интерфейсе Директа, а также будет применяться во внешних коммуникациях. 

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: «Яндекс»

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Графический дизайнер: кто это и чем занимается?
  2. 2 Будущее инженерии: что такое генеративный дизайн и как его использовать
  3. 3 Пользователи выбирают уникальность. Как выделиться с помощью визуального сторителлинга
  4. 4 Готовим аудиторию к ребрендингу: как избежать хейта?
  5. 5 Диджитал-сервис погибает без аудитории? Есть способ вдохнуть в него жизнь
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2021

METHODOLOG HACK 2021

17 ноября 2021

AgroCode Data Science Cup

17 ноября 2021

T1 Digital Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма