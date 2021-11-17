«Яндекс.Директ» впервые за 20 лет сменил визуальный стиль и логотип

«Яндекс» поменял визуальный стиль и логотип «Директа», сообщила пресс-служба компании. Эти изменения стали первыми для платформы с 2001 года.

«За последний год на платтформе появились новые продукты, а интерфейс стал проще и понятнее не только для профессиональных диджитал-маркетологов, но и представителей малого и среднего бизнеса. Новый фирменный стиль лучшим образом отражает то, как сложный инструмент для профессионалов стал удобным сервисом для всех: от новичков до опытных маркетологов», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что пользователи привыкли к расположению элементов и сценариям, поэтому редизайн внедрялся поэтапно. Сначала протестировали новую стилистику, затем — конкретные улучшения в функциональности. Финальным изменением стали шапка, меню и новый логотип платформы.

Старый логотип концептуально не менялся более 20 лет и изображал бумажное объявление. Новым знаком стала стрелка, которая «ассоциируется с курсором, с кликом и движением графика вверх, пояснили в компании».

Новый дизайн команда рекламных продуктов разработала самостоятельно. Он уже применяется в интерфейсе Директа, а также будет применяться во внешних коммуникациях.

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Фото: «Яндекс»