«Яндекс.Директ» впервые за 20 лет сменил визуальный стиль и логотип

«Яндекс» поменял визуальный стиль и логотип «Директа», сообщила пресс-служба компании. Эти изменения стали первыми для платформы с 2001 года.
«За последний год на платтформе появились новые продукты, а интерфейс стал проще и понятнее не только для профессиональных диджитал-маркетологов, но и представителей малого и среднего бизнеса. Новый фирменный стиль лучшим образом отражает то, как сложный инструмент для профессионалов стал удобным сервисом для всех: от новичков до опытных маркетологов», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что пользователи привыкли к расположению элементов и сценариям, поэтому редизайн внедрялся поэтапно. Сначала протестировали новую стилистику, затем — конкретные улучшения в функциональности. Финальным изменением стали шапка, меню и новый логотип платформы.
Старый логотип концептуально не менялся более 20 лет и изображал бумажное объявление. Новым знаком стала стрелка, которая «ассоциируется с курсором, с кликом и движением графика вверх, пояснили в компании».
Новый дизайн команда рекламных продуктов разработала самостоятельно. Он уже применяется в интерфейсе Директа, а также будет применяться во внешних коммуникациях.
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Фото: «Яндекс»
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