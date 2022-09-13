Сервис доставки готовых блюд «Яндекс.Еда» начал работу в Армении

Внимательные пользователи сервисов доставки обнаружили, что «Яндекс.Еда» запустилась теперь и в Армении

Об этом сообщает Telegram-канал #Фудтех, уточняя, что речь идет пока только о столице.

Заказать ресторанную еду можно в ереванских Intempo Pizza и Pekin. Жители города ждут, что список пополнится новыми названиями уже очень скоро.

Принципы работы сервиса:

минимальная сумма заказа 1500 драм,

доставка 30-45 минут,

комиссия 10 драм за работу сервиса.

Фото на обложке: Егор Мызник / Unsplash