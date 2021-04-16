Париж и Лондон: «Яндекс.Лавка» выходит на европейский рынок

«Яндекс.Лавка» начнёт доставлять продукты в Париже. Чуть позже сервис заработает в Лондоне.

Компания уже зарегистрировала юридическое лицо Deli International во Франции и начала нанимать персонал, рассказал представитель компании изданию VTimes.

На начальном этапе сервис будет обслуживать центральные районы Парижа. Основной принцип останется неизменным: гиперлокальная доставка за 10–15 минут из дарк-сторов.

Сервисы «Яндекса» работают и в других европейских странах: агрегатор такси под брендами Yango и Yandex Go работает в 16 странах, включая Эстонию, Латвию Литву, а также Финляндию, .

«Яндекс.Лавка» в России заработала в 2019 году, год спустя сервис стал доступен в Израиле.

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Фото: Pe3check / Depositphotos.