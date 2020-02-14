«Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты 2010-х
Специалисты компании «Яндекс.Маркета» рассказали, какие гаджеты задавали моду в 2010-х годах, а какие пользовались популярностью среди пользователей сервиса. Rusbase ознакомились с материалами исследования.
Смартфоны
По мнению экспертов, за последнее десятилетие в этой категории было три лидера: Samsung, Apple и Xiaomi (его рост начался с 2015 года).
В 2019 году в топ самых популярных смартфонов на «Яндекс.Маркете» попали гаджеты именно этих брендов: Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr. По данным аналитиков, при выборе подходящей модели пользователи сервиса искали гаджеты, которые поддерживают функцию двух SIM-карт и функцию бесконтактной оплаты.
Планшеты и ноутбуки
По мнению специалистов «Яндекс.Маркета», за прошедшие десять лет на рынок планшетов больше всего повлияли планшеты iPad от Apple.
В категории «Ноутбуки» эксперты сервиса поставили на первое место MacBook Air.
Три места в пятерке самых популярных ноутбуков 2019 года также заняли гаджеты бренда Apple.
- Apple MacBook Air 13 Mid 2017,
- Apple MacBook Air 13 Late 2018,
- ASUS TUF Gaming FX505,
- Apple MacBook Pro 13 Mid 2017,
- Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2018.
При этом, выбирая ноутбук по типу процессора, пользователи сервиса чаще всего предпочитали Intel Core i5 (34%), Intel Core i7 (21%), Intel Core i3 (12%).
Умный дом
Эксперты «Яндекс.Маркета» выделили три гаджета для умного дома, которые оказали наибольшее влияние на рынок: Amazon Echo, который отвечает на вопросы и выполняет простые действия. MiHome от Xiaomi, которая состоит из умных розеток, ламп, датчиков и реле. Затем на российском рынке появились отечественные устройства — «Яндекс.Станция» и «Яндекс.Станция Мини» с голосовым помощником Алиса.
Аудио- и видеотехника
В категории беспроводных Bluetooth-наушников на первое место специалисты «Яндекс.Маркета» поставили AirPods от Apple.
Среди портативных колонок, по мнению экспертов сервиса, лидером является JBL.
Первое место на рынке экшн-камер категорийные специалисты сервиса отдали GoPro.
Среди гаджетов для активного образ жизни — дронов — лидером, по мнению экспертов «Яндекс.Маркета», стал Phantom DJI.
Игровые приставки
Главной среди приставок, по мнению аналитиков «Яндекс.Маркета», — это Sony PlayStation.
Наряду с Sony PlayStation лидером рынка была линейка приставок Xbox от Microsoft. Компании выпускали схожие конкурентные продукты, пока в 2013-м Sony не выпустила модель PS4, которая значительно опередила по популярности своего конкурента Xbox One за счёт большого количества эксклюзивных игр.
В 2017 году Nintendo выпустили свою гибридную игровую приставку: Nintendo Switch можно использовать как дома в док-станции, так и в переносном режиме.
В 2019 году Sony стал самым популярным производителем игровых приставок на «Яндекс.Маркета». Более 68% переходов пришлось на модели этого бренда.
Носимая электроника
Рынок носимой электроники специалисты «Яндекс.Маркета» разделили на две части: умные браслеты и умные часы. Среди первых эксперты признали лидером Xiaomi Mi Band. Самые популярные «умные» часы – Apple Watch.Фото: icemanphotos / Shutterstock
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