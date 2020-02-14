«Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты 2010-х

Специалисты компании «Яндекс.Маркета» рассказали, какие гаджеты задавали моду в 2010-х годах, а какие пользовались популярностью среди пользователей сервиса. Rusbase ознакомились с материалами исследования.

Смартфоны

По мнению экспертов, за последнее десятилетие в этой категории было три лидера: Samsung, Apple и Xiaomi (его рост начался с 2015 года).

В 2019 году в топ самых популярных смартфонов на «Яндекс.Маркете» попали гаджеты именно этих брендов: Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr. По данным аналитиков, при выборе подходящей модели пользователи сервиса искали гаджеты, которые поддерживают функцию двух SIM-карт и функцию бесконтактной оплаты.

Планшеты и ноутбуки

По мнению специалистов «Яндекс.Маркета», за прошедшие десять лет на рынок планшетов больше всего повлияли планшеты iPad от Apple.



В категории «Ноутбуки» эксперты сервиса поставили на первое место MacBook Air.



Три места в пятерке самых популярных ноутбуков 2019 года также заняли гаджеты бренда Apple.

Apple MacBook Air 13 Mid 2017,

Apple MacBook Air 13 Late 2018,

ASUS TUF Gaming FX505,

Apple MacBook Pro 13 Mid 2017,

Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2018.

При этом, выбирая ноутбук по типу процессора, пользователи сервиса чаще всего предпочитали Intel Core i5 (34%), Intel Core i7 (21%), Intel Core i3 (12%).

Умный дом

Эксперты «Яндекс.Маркета» выделили три гаджета для умного дома, которые оказали наибольшее влияние на рынок: Amazon Echo, который отвечает на вопросы и выполняет простые действия. MiHome от Xiaomi, которая состоит из умных розеток, ламп, датчиков и реле. Затем на российском рынке появились отечественные устройства — «Яндекс.Станция» и «Яндекс.Станция Мини» с голосовым помощником Алиса.

Аудио- и видеотехника

В категории беспроводных Bluetooth-наушников на первое место специалисты «Яндекс.Маркета» поставили AirPods от Apple.

Среди портативных колонок, по мнению экспертов сервиса, лидером является JBL.

Первое место на рынке экшн-камер категорийные специалисты сервиса отдали GoPro.

Среди гаджетов для активного образ жизни — дронов — лидером, по мнению экспертов «Яндекс.Маркета», стал Phantom DJI.



Игровые приставки

Главной среди приставок, по мнению аналитиков «Яндекс.Маркета», — это Sony PlayStation.



Наряду с Sony PlayStation лидером рынка была линейка приставок Xbox от Microsoft. Компании выпускали схожие конкурентные продукты, пока в 2013-м Sony не выпустила модель PS4, которая значительно опередила по популярности своего конкурента Xbox One за счёт большого количества эксклюзивных игр.



В 2017 году Nintendo выпустили свою гибридную игровую приставку: Nintendo Switch можно использовать как дома в док-станции, так и в переносном режиме.

В 2019 году Sony стал самым популярным производителем игровых приставок на «Яндекс.Маркета». Более 68% переходов пришлось на модели этого бренда.

Носимая электроника

Рынок носимой электроники специалисты «Яндекс.Маркета» разделили на две части: умные браслеты и умные часы. Среди первых эксперты признали лидером Xiaomi Mi Band. Самые популярные «умные» часы – Apple Watch.