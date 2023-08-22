Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Маркет» займется производством мебели в среднем ценовом сегменте

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс.Маркет» запустил продажу мебели под собственной торговой маркой в среднем ценовом сегменте. Разработкой товаров займется команда экс-менеджеров из IKEA, которые перешли в компанию после закрытия шведским брендом предприятий в РФ.

«Яндекс.Маркет» займется производством мебели в среднем ценовом сегменте

Пока к покупке доступны диваны и кровати. До конца 2023 года ассортимент планируют расширить мебелью для гостиной, кухни и спальни, пишет «Коммерсантъ».

В компании рассчитывают, что мебель под собственным брендом займет до 10% от оборота категории на онлайн-площадке. До конца 2025 года ассортимент планируется увеличить до 3 тыс. позиций.

«Яндекс.Маркет» для производства мебели будет работать в основном с российскими фабриками, но также компания будет сотрудничать и с производителями из Беларуси и Китая.

Фото на обложке: Friends Stock / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
  2. 2 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
  3. 3 6 советов по запуску стартапа от менторов МЕГА Accelerator
  4. 4 «Яндекс» перенесет серверы yandex.kz на территорию Казахстана
  5. 5 8 российских сервисов на замену Trello и Jira
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

24 августа 2023

ОК Media Challenge

25 августа 2023

Магистратура для разработчиков от «Яндекс» и ИТМО

27 августа 2023

Elbrus Bootcamp

Все ВОЗМОЖНОСТИ