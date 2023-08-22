«Яндекс.Маркет» займется производством мебели в среднем ценовом сегменте

«Яндекс.Маркет» запустил продажу мебели под собственной торговой маркой в среднем ценовом сегменте. Разработкой товаров займется команда экс-менеджеров из IKEA, которые перешли в компанию после закрытия шведским брендом предприятий в РФ.
Пока к покупке доступны диваны и кровати. До конца 2023 года ассортимент планируют расширить мебелью для гостиной, кухни и спальни, пишет «Коммерсантъ».
В компании рассчитывают, что мебель под собственным брендом займет до 10% от оборота категории на онлайн-площадке. До конца 2025 года ассортимент планируется увеличить до 3 тыс. позиций.
«Яндекс.Маркет» для производства мебели будет работать в основном с российскими фабриками, но также компания будет сотрудничать и с производителями из Беларуси и Китая.
Фото на обложке: Friends Stock /
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