«Яндекс.Маркет» подключит к доставке «Почтой России» интернет-магазины из 18 городов

«Яндекс.Маркет» и «Почта России» подключают к почтовой доставке по всей стране интернет-магазины из 18 городов. Об этом Rusbase рассказали представители «Яндекс.Маркета».

Весной маркетплейс и «Почта России» запустили пилотный проект: московские магазины могли подключить почтовую доставку заказов в личном кабинете на «Яндекс.Маркете».

Теперь услуга доступна не только московским магазинам. Ее могут подключить предприниматели еще из 17 городов: Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Челябинска, Краснодара, Ярославля и Тюмени.

Магазины заключают договор-оферту с «Почтой России» в личном кабинете «Яндекс.Маркета», без обмена бумажными документами. После заключения договора продавцу нужно указать, в какие регионы он будет доставлять товары почтой, и выбрать тариф для расчета условий доставки. Расчет происходит автоматически.

После этого «Яндекс.Маркет» начнет показывать предложения магазина с доставкой Почтой России в тех регионах, какие он указал в своём личном кабинете.

По оценке «Яндекс.Маркета», в проекте могут принять участие 20 тысяч партнеров сервиса — это 80% всех магазинов на маркетплейсе.

«Согласно исследованию «Яндекс.Маркета» и GfK Rus, в 2019 году каждый третий онлайн-покупатель из небольшого города называл отделение почтовой связи самым удобным способом для получения онлайн-заказа. Мы планируем и дальше работать над тем, чтобы магазины и покупатели находили друг друга», — отметила директор сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.

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