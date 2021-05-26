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«Яндекс.Маркет» запустил сервис экспресс-доставки живых цветов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

На «Яндекс.Маркете» теперь можно купить живые цветы с доставкой в течение 1-2 часов. Для покупателей услуга стоит от 99 рублей, а продавать цветы на маркетплейсе может практически кто угодно, сообщили в компании.

«Яндекс.Маркет» запустил сервис экспресс-доставки живых цветов

Чтобы оформить экспресс-доставку, в фильтрах нужно выбрать опцию «доставка за 1-2 часа». Услуга доступна для оформления как на сайте, так и в мобильном приложении «Яндекс.Маркета».

Отслеживать статус заказа и местоположение курьера можно в приложении «Яндекс.Go» в разделе «доставка».

В «Яндекс.Маркете» говорят, что потенциальному продавцу цветов даже необязательно иметь свой сайт.

«Чтобы работать с экспресс-доставкой, нужно зарегистрироваться на “Яндекс.Маркете” и выбрать модель продаж с хранением товаров у себя и доставкой с помощью сервиса (FBS). Затем – загрузить каталог товаров и указать склад, откуда партнеры “Яндекс.Доставки” будут забирать покупки», – пояснили в сервисе. Там добавили, что следить за заказами можно через личный кабинет маркетплейса либо telegram-бота.

На данный момент новая услуга, стоимость которой начинается от 99 рублей, доступна только жителям Москвы (при заказе от 5 тысяч рублей – услуга бесплатна). Сервис, говорят в «Яндекс.Маркете», вскоре заработает в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Челябинске.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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