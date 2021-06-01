«Яндекс.Недвижимость» представила сервис аренды квартир

«Яндекс.Недвижимость» запускает сервис для долгосрочной аренды квартир и апартаментов. Как заявляют в компании, с его помощью процесс аренды превратится в простую и понятную цифровую услуги.

Сервис поможет арендаторам найти подходящую квартиру, дистанционно посмотреть её и снять, не встречаясь с собственником, рассказали RB.RU в «Яндексе». При этом собственнику достаточно передать ключи представителям сервиса — с остальным поможет компания.

«Яндекс.Недвижимость» возьмёт на себя всю рутинную работу: сделает фотографии квартиры, организует показы, утвердит жильцов с владельцем, а также поможет с оформлением документов и переводом оплаты. Также сервис будет предлагать возможность 3D-тура по каждой квартире, что облегчит показы потенциальным арендаторам.

В рамках сервиса не нужно будет платить залог и комиссию риэлтору: вместо этого «Яндекс.Недвижимость» будет взимать ежемесячную комиссию в размере 5% от арендной платы. Эта сумма уже включена в цену квартиры на сайте. Арендаторам также доступен чат с менеджером и личный кабинет — платить за квартиру и задавать любые вопросы можно будет онлайн и в любое удобное время.

В стоимость аренды также включена страховка на сумму до 1,4 млн рублей. Помимо ущерба имуществу она покрывает до 30 дней простоя, если жильцы неожиданно съезжают.

Для собственников квартир сервис будет бесплатным

Многие из нас сдают или снимают жильё и знают, какой это долгий и несовершенный процесс. Мы хотим сделать его удобнее, и переносим всё в онлайн. Для этого мы создаём сервис, в котором сдать или снять квартиру можно дистанционно, а большинство задач решается непосредственно в личном кабинете. Илья Тихомиров, руководитель «Яндекс.Недвижимости»

Сейчас «Яндекс.Недвижимость» работает с квартирами и апартаментами в Москве и Московской области, но в будущем география и возможности сервиса будут расширяться. «Яндекс» заявляет, что в скором времени у сервиса появится возможность передавать показания счётчиков и проводить расчёты по оплате коммунальных услуг.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!