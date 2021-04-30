«Яндекс.Скандинавия»: компания может запустить сервис заказа такси в Норвегии

«Яндекс.Такси» может в ближайшее время запуститься в Норвегии. Суббренд компании Yango уже открыл вакансии в скандинавской стране.

Компания ищет исполнительного менеджера в норвежское отделение Yango, обнаружил корреспондент РБК на сайте поиска вакансий Facancy. В его обязанности войдёт поиск и управление командой «для запуска бизнеса в Норвегии», а также расширение деятельности за счет различных партнерств, решение стратегических и операционных задач на рынке страны.

Также компания собирается нанять координатора в норвежское отделение Yango: он будет управлять потоком водителей, приходящих на работу в региональный центр Yango, а также помогать им по телефону с использованием приложения и другими техническими проблемами.

Представитель «Яндекс.Такси» подтвердил РБК информацию о выходе на новый рынок.

«Нам интересен рынок Скандинавии, поэтому мы рассматриваем различные возможности для развития. Более того, у Yango уже есть опыт работы в Финляндии», — отметил он.

Сервис по заказу такси от «Яндекса» в настоящее время работает в 16 странах мира.

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Фото: Alexanderphoto7 / Shutterstock.

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