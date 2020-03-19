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«Яндекс.Такси» начнет доставлять безрецептурные препараты

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Яндекс.Такси» займется доставкой безрецептурных лекарств в партнерстве с аптечными сетями и производителями. Оплатить заказ можно будет картой, пишет «Коммерсантъ».

«Яндекс.Такси» начнет доставлять безрецептурные препараты

Партнерами «Яндекс.Такси» по проекту станут сети «36,6», «Горздрав», «Эркафарм», «Невис» и «Фармаимпекс», производители Alium, «Полисорб» и другие компании.

Пользователь сможет сделать заказ на сайтах сетей или производителей, соберет его сотрудник аптеки. После этого заказ доставят водители и курьеры «Яндекс.Такси». Оплатить заказ можно будет картой.

Сначала воспользоваться услугой смогут только жители Москвы и Санкт-Петербурга. Позже проект масштабируют на другие регионы.

Запуск проекта стал возможен после указа президента, разрешающего дистанционную продажу лекарств. Доставку безрецептурных препаратов запустят после выхода постановления правительства, определяющего порядок выдачи лицензии на их дистанционную продажу.

Фото: Yuriy Golub / Shutterstock

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