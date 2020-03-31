«Яндекс.Такси» снизил выплаты водителям

«Яндекс.Такси» снизил размер гарантированных выплат водителям. В самой компании говорят, что условия могут меняться, пишет «Коммерсантъ».

Так, в Краснодаре таксист за 30 поездок в 16-часовую смену получал 5,4 тысячи рублей. С 27 марта выплата составила 4,7 тысячи рублей.

В других регионах за 35 поездок водители получали от «Яндекс.Такси» 7,27 тысячи рублей, а с 27 марта — 5,25 тысячи рублей.

В самой компании сообщили, что условия в каждом городе разные и могут меняться.

В «Яндекс.Такси» отметили, что сейчас наблюдаются значительные изменения структуры поездок. В течение месяца агрегатор намерен направить больше 500 млн рублей на поддержку партнеров и стимулирование роста заказов.

В «Ситимобиле» также сообщили об оптимизации гарантированных доплат. Происходит это на фоне снижения спроса на услуги такси.

Раньше, чтобы привлекать водителей, агрегаторы меняли размер гарантированных выплат в сторону повышения.

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