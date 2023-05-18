«Яндекс.Такси» будет дополнительно уточнять у пассажиров адрес подачи машины

Сбои в определении геопозиции в Москве, которые продолжаются уже третью неделю, привели к затруднениям работы сервисов «Яндекс.Такси», каршеринга «Яндекс.Драйв» и кикшеринга «Яндекс.Самокаты». «Яндекс.Такси» будет дополнительно предлагать пассажирам проверять адреса перед началом поездки.
Из-за перебоев в работе навигации в Москве у некоторых пассажиров и водителей такси некорректно отображается точка посадки, которую указал пассажир или автоматически определила система.
«Поэтому теперь мы дополнительно предлагаем проверить адрес, с которого начинается поездка. Сложности возникают и при определении местоположения машин "Драйва" и "Самокатов" в центре города, а старт и завершение аренды могут быть временно недоступны», — разъяснили в пресс-службе компании ситуацию агентству РИА Новости.
Там добавили, что все обращения в службу поддержки рассматриваются и обрабатываются. Продолжающийся сбой влияет на все сервисы «Яндекса», которые связаны с навигацией. Уточняется, что нарушения в работе не имеют отношения к инфраструктуре самих интернет-сервисов. Мобильные приложения получают координаты, которые уже содержат ошибку.
В начале мая правительство Москвы запретило на неопределенный срок запуск в столице беспилотников.
Фото на обложке: Ilia Ulianov /
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