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«Яндекс» через суд вернул себе бренд «Яндекс Афиша»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндексу» удалось через суд вернуть себе бренд «Яндекс Афиша». Компания зарегистрировала этот товарный знак в 2019 году, но в 2020-ом решение оспорили после жалобы ООО «Компания Афиша».

«Яндекс» через суд вернул себе бренд «Яндекс Афиша»

О решении суда по интеллектуальным правам сообщают «РИА Новости». 

Суд постановил восстановить правовую охрану и вернуть компании «Яндекс» бренд «Яндекс Афиша», который она зарегистрировала в Роспатенте в 2019 году, но решение о регистрации которого было оспорено в 2020-ом году.

Юристы Роспатента настаивали, что бренд «Афиша» использовался правообладателем, а его использование в «Яндекс Афише» может ввести человека в заблуждение. 

ООО «Компания Афиша», в 2020 году оспорила решение о регистрации бренда «Яндексом». Последний, в свою очередь, заявлял, что «Яндекс Афиша» – это элемент, представляющий собой неделимую семантическую конструкцию.    

Также «Яндекс» приводил данные опроса, по которым слово «афиша» ассоциировалось у респондентов с объявлением, а «Яндекс Афиша» – с сервисом по продаже билетов. В итоге «Яндексу» удалось отстоять свою правоту в суде.

Фото на обложке: ekspertizy

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