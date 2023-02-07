«Яндекс» через суд вернул себе бренд «Яндекс Афиша»

«Яндексу» удалось через суд вернуть себе бренд «Яндекс Афиша». Компания зарегистрировала этот товарный знак в 2019 году, но в 2020-ом решение оспорили после жалобы ООО «Компания Афиша».

О решении суда по интеллектуальным правам сообщают «РИА Новости».

Суд постановил восстановить правовую охрану и вернуть компании «Яндекс» бренд «Яндекс Афиша», который она зарегистрировала в Роспатенте в 2019 году, но решение о регистрации которого было оспорено в 2020-ом году.

Юристы Роспатента настаивали, что бренд «Афиша» использовался правообладателем, а его использование в «Яндекс Афише» может ввести человека в заблуждение.

ООО «Компания Афиша», в 2020 году оспорила решение о регистрации бренда «Яндексом». Последний, в свою очередь, заявлял, что «Яндекс Афиша» – это элемент, представляющий собой неделимую семантическую конструкцию.

Также «Яндекс» приводил данные опроса, по которым слово «афиша» ассоциировалось у респондентов с объявлением, а «Яндекс Афиша» – с сервисом по продаже билетов. В итоге «Яндексу» удалось отстоять свою правоту в суде.

Фото на обложке: ekspertizy