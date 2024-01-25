«Яндекс» внедрил нейросеть для модерации вызывающей сомнение рекламы

«Яндекс» начал использовать нейросеть для модерации рекламных объявлений. Благодаря ее работе точность модерации сомнительных объявлений увеличилась на треть.

«Яндекс» улучшил точность модерации рекламных объявлений благодаря внедрению нейросети, рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Компания использует нейросеть на базе архитектуры DSSM для модерации объявлений с рекламой биологически активных добавок, алкоголя и табака. Для классификации некоторых видов данных типов рекламы «Яндекс» использует данные из официальных реестров.

«”Яндекс” находит в реестрах названия из рекламы и с помощью YandexGPT определяет, есть ли у них другие значения, кроме медицинских», – отметили в пресс-службе.

Внедрение нейросети позволило повысить точность модерации рекламы почти на треть, добавили в компании.

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