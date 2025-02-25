«Яндекс» внедрил в чат с «Алисой» языковую модель нового поколения — YandexGPT 5 Pro, сообщили RB.RU в пресс-службе компании. Новая модель отвечает на запросы на уровне лучших мировых аналогов, а в некоторых типах задач превосходит их результаты, утверждают в «Яндексе».

По данным замеров компании, YandexGPT 5 Pro сравнима по качеству ответов с GPT-4o от OpenAI и в 64% случаев превосходит китайскую модель Qwen2.5 в решении стандартных задач.

Что изменилось? Новую модель внедрили в ИИ-помощник «Алиса Про», где количество бесплатных запросов увеличили с 5 до 20. Теперь «Алиса Про» умеет писать код, выполнять вычисления и решать логические задачи. Кроме того, она стала более эффективной в работе с текстом: ее ответы стали точнее, она лучше соблюдает заданный формат, качественнее обрабатывает информацию и предлагает уникальные идеи, говорится в релизе.

Кроме того, «Алиса» использует поиск «Яндекса», чтобы выбирать наиболее подходящие источники и предоставлять максимально релевантные ответы. Пользователи могут задавать запросы и получать ответы не только на русском, но и на английском языке.

Как воспользоваться моделью? Доступ к YandexGPT 5 Pro можно получить через чат приложения «Алиса», на сайте alice.yandex.ru, в приложении «Яндекс с Алисой», в мобильной и десктопной версиях «Яндекс Браузера», а также на умных устройствах. Кроме того, модель доступна в Yandex Cloud.

Ранее «Яндекс Переводчик» с нейросетью YandexGPT занял первое место по качеству перевода текста с английского на русский язык по итогам международного бенчмарка DiBiMT. В пятерку лидеров вошли также языковая модель Gemma 2 от Google, GPT-4 и GPT-3.5-turbo от OpenAI.

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