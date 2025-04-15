«Яндекс» научил «Алису» работать с файлами и говорить по-английски без акцента
«Яндекс» представил крупнейшее обновление «Алисы» с момента ее создания, сообщила компания на конференции, посвященной умному помощнику и устройствам с ним. Теперь это полноценный чат-бот, который работает на основе языковой модели YandexGPT 5 Pro.
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«Алиса» умеет рассуждать, работать с фото и файлами в чате, распознавать увиденное через камеру смартфона в приложении. Также она может свободно и без акцента говорить на английском.
Обновленная «Алиса» доступна пользователям в рамках платной опции «Про». Ппользователи с помощью «Алисы» смогут писать и редактировать статьи, переводить тексты и формулировать вопросы на английском, утверждают разработчики. Кроме того, предусмотрен тренажер, который позволяет вести диалог с «Алисой» на английском. Также она может помогать в обучении детей: например, объяснять им таблицу умножения.
До конца года у пользователей «Алисы» появится возможность голосом создавать сценарии умного дома — с помощью AI-ассистента. Например, можно будет сказать «Алиса, создай сценарий для вечера». Алиса уточнит, какие устройства нужно подключить и когда запускать сценарий, и пришлет на телефон пуш-уведомление. Останется только сохранить готовый сценарий.
На конференции также показали прототип новой мультимедийной платформы «Яндекс Авто». Она позволяет управлять голосом не только сервисами Яндекса, но и системами автомобиля — например, можно попросить Алису опустить стекло или настроить климат-контроль.
Функциями через платформу также можно управлять удаленно — через «Яндекс Станцию» или приложение «Дом с “Алисой”». Можно попросить помощницу, к примеру, прогреть автомобиль.
Фото на обложке: VPales / Shutterstock / FOTODOM
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