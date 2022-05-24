«Яндекс.Маркет» улучшил сервис по заказу лекарств из аптек

Заказать лекарства на «Яндекс.Маркете» стало удобнее. Маркетплейс теперь показывает, в какой из аптек заказ соберут быстрее, и где товары из корзины будут дешевле.
О нововведении сообщил представитель «Яндекс.Маркета».
На карте маркетплейса теперь можно увидеть аптеки, в которых уже есть лекарства из корзины покупателя, либо аптеки, в которые их привезут на следующий день. Кроме того, на карте аптек будет отмечена сумма, за которую конкретно в ней можно купить товары из корзины.
«Это упрощает заказ нескольких лекарств, в том числе рецептурных. Можно выбрать аптеку, чтобы сразу получить в ней всю покупку в тот же день или на следующий, – и не нужно долго ждать доставки заказа или забирать часть лекарств в одной аптеке, а часть в другой», – отметил представитель «Яндекс.Маркета»
Улучшенный сервис заказа лекарства работает в более чем 40 городах, уточнили в компании.
Фото на обложке: Ekaterina_Minaeva /
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