«Яндекс.Маркет» улучшил сервис по заказу лекарств из аптек

Заказать лекарства на «Яндекс.Маркете» стало удобнее. Маркетплейс теперь показывает, в какой из аптек заказ соберут быстрее, и где товары из корзины будут дешевле.

О нововведении сообщил представитель «Яндекс.Маркета».

На карте маркетплейса теперь можно увидеть аптеки, в которых уже есть лекарства из корзины покупателя, либо аптеки, в которые их привезут на следующий день. Кроме того, на карте аптек будет отмечена сумма, за которую конкретно в ней можно купить товары из корзины.

«Это упрощает заказ нескольких лекарств, в том числе рецептурных. Можно выбрать аптеку, чтобы сразу получить в ней всю покупку в тот же день или на следующий, – и не нужно долго ждать доставки заказа или забирать часть лекарств в одной аптеке, а часть в другой», – отметил представитель «Яндекс.Маркета»

Улучшенный сервис заказа лекарства работает в более чем 40 городах, уточнили в компании.

Фото на обложке: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock