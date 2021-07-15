«Яндекс.Маркет» покажет товары в виртуальной реальности

Товары на «Яндекс.Маркете» можно рассмотреть со всех сторон еще до заказа и доставки. Для этого маркетплейс добавил в свое приложение просмотр их трехмерных моделей. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

Это позволит посмотреть в режиме дополненной реальности (AR), как товары впишутся в окружающую обстановку. Например, так можно будет оценить реальные размеры смартфона или узнать, насколько удачно темный холодильник подойдет к интерьеру квартиры.

Для того, чтобы убедиться в этом нужно в карточке товара нажать на желтый кружок со вписанным в него кубом. После этого откроется просмотр товара в трехмерном виде. Дальше можно выбрать — свободно покрутить 3D-модель на белом фоне или в режиме дополненной реальности посмотреть, как товар выглядит в окружающей обстановке.

При выборе AR-просмотра включается камера смартфона. Достаточно навести ее в нужное место в квартире и подождать несколько секунд — приложение встроит трехмерную модель товара в пространство на экране. После этого можно перемещать телефон и смотреть, как товар выглядит с разных ракурсов в реальном интерьере, отмечают в компании.

При разработке новой возможности компания использовала технологию Object Capture от Apple. Она позволяет самостоятельно создавать трехмерные модели объектов по их фотографиям с разных сторон.

Добавить 3D- и AR-просмотр к своим товарам может любой продавец-партнер. Для этого достаточно прислать маркетплейсу готовые модели товаров, созданные через Object Capture, или отправить фотографии, чтобы сервис подготовил модели сам. И то, и другое маркет принимает через форму обратной связи. Присланные модели и фото будут проходить модерацию.

Новая возможность пока работает в приложении для iOS, но скоро она появится и в версии для Android.

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Фото: Gorodenkoff/Shutterstock, «Яндекс.Маркет»

