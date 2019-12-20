«Яндекс» выпустит новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто». Водители смогут планировать маршрут до поездки, следить за дорожными событиями и оплачивать заправку. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс.Авто» обновит дизайн и научится находить автомобиль