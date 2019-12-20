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«Яндекс.Авто» обновит дизайн и научится находить автомобиль

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Яндекс» выпустит новую версию системы бортового компьютера «Яндекс.Авто». Водители смогут планировать маршрут до поездки, следить за дорожными событиями и оплачивать заправку. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс.Авто» обновит дизайн и научится находить автомобиль

Что нового ждет пользователей:

  • на главном экране появятся сервисы, которыми водитель пользуется чаще всего.
  • единый интерфейс музыкального плеера. Слушает ли водитель радио, «Яндекс.Музыку» или треки с телефона, плеер выглядит одинаково.
  • «Яндекс.Навигатор» в телефоне и на бортовом компьютере связаны в единый аккаунт. В приложении можно посмотреть, где припаркован автомобиль, построить его маршрут и перенести его на экран бортового компьютера.
  • в «Яндекс.Авто» встроены «Яндекс.Заправки», оплатить топливо можно в приложении.
  • Навигатор в «Яндекс.Авто» научился распознавать шесть типов камер и предупреждать о приближении к ним, в том числе голосом. 
Обновить систему до версии 1.7 можно будет в ближайшее время.

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