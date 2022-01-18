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«Яндекс» купит сервис для музыкантов BandLink

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» купит сервис для музыкантов BandLink. Он продолжит работать под собственным брендом, но его штат перейдет в «Яндекс» и будет развивать инструменты аналитики.

«Яндекс» купит сервис для музыкантов BandLink

О сделке между «Яндексом» и BandLink пишет «Коммерсант». Сумма, доля, которую получит «Яндекс», не раскрываются. Продавцами выступают несколько физических лиц.

BandLink продолжит работать под собственным брендом, но его штат перейдет в «Яндекс» и будет развивать в компании инструменты аналитики аудитории.

BandLink предоставляет музыкантам маркетинговый сервис. Через BandLink в частности можно создавать сайты для рекламы новых песен и концертов, а также анализировать аудиторию.

По итогам 2020 года юрлицо BandLink ООО «Бэндтрэк» получило выручку в 1,8 млн рублей при прибыли в 233 тысячи рублей.

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