The Bell: «Яндекс» начал эвакуировать сотрудников из Белоруссии

«Яндекс» на прошлой неделе вывез из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Это произошло после обысков силовиков, которые прошли в компании 13 августа.

Всего в белорусском офисе «Яндекса» работает порядка 300 человек, рассказали The Bell в пресс-службе компании. Часть из них компания на прошлой неделе вывезла из Белоруссии в Россию, сообщили собеседники издания.

Пока что речь идет не о большинстве, а о некоторых сотрудниках, уточнил один из них.

Для решения проблемы белорусского офиса в компании действует специальный оперштаб: он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь тем, кому она требуется, пишет The Bell.

Сам белорусский офис, как и другие офисы «Яндекса», уже несколько месяцев закрыт для посещения и все сотрудники работают на удаленном режиме, рассказали в пресс-службе компании. «Некоторые сотрудники уехали из города», — добавили там.

Организовать вывоз сотрудников компании пришлось после того, как 13 августа в белорусский филиал «Яндекса» пришли с обыском. Также силовики нагрянули в офис Uber. Люди в черной одежде и с оружием в руках представились сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью.

Что именно интересовало силовиков, до сих пор официально не известно, однако двое источников The Bell рассказали, что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса «Такси». Сделать этого им не удалось, утверждают оба.

В Белоруссии, как и в России, действует свое законодательство, которое позволяет получить требуемые данные законным путем — однако эта ситуация была совершенно не такой, сообщил один из собеседников издания.