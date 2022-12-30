«Яндекс» начал регистрировать логотип со «слоном»

Эксперты предположили, что его могут использовать для нового ПО, хранения данных, а также в качестве нового логотипа «Яндекс.Маркета».

«Яндекс» 26 декабря подал заявку на регистрацию нового товарного знака без названия: на белом фоне предположительно изображен черный слон. Компания планирует зарегистрировать новый логотип по четырем классам товаров и услуг в международной классификации. Заявку обнаружил корреспондент RB.RU на сайте Роспатента.

В перечне товаров и услуг потенциального бренда: 3D-очки, банкоматы, терминалы для карт, смарт-часы, ноутбуки, наружная реклама, анализ компьютерных систем, хранение данных, консультации в области ИКТ и т. д.

Изображение нового торгового знака «Яндекса»

Представитель «Яндекса» не стал называть конкретный проект, для которого регистрируется новый бренд. «Мы достаточно часто регистрирует товарные знаки, доменные имена или технологии, но не все они находят применение в будущем. Это cтандартная практика для больших IT-компаний», — сообщили в пресс-службе.

Генеральный директор брендингового агентства Brandkey Андрей Ионочкин допустил, что название к рисунку возможно уже (или будет) зарегистрировано как самостоятельный знак и в дальнейшем они будут использоваться вместе.

Эксперт предположил, что техногигант «Яндекс», где создаются сотни новых проектов и множество разных идей находится в стадии проработки, мог просто зарезервировать удачный логотип на будущее, чтобы эту визуальную конструкцию не заняли конкуренты.

На вопрос, что это мог бы быть за продукт, аналитик высказал идею, что данный знак могут использовать для нового ПО и для хранения данных. На это указывает и наличие хобота на изображении: метафора «память как у слона» упоминалась еще у Evernote, а также схожесть с ежиком, который на свои колючки собирает все, что нужно — неплохое сравнение для сбора данных, отметил Ионочкин.

Творческий директор «Бюро названий» Вадим Дунаев отметил, что новое изображение марки напоминает букву «М» в логотипе «Яндекс.Маркета». По номерам классов товаров и услуг, перечисленных в заявке, она похожа на товарный знак «Яндекс Маркет Express». Однако, предупредил он, ему точно неизвестно, для чего конкретно предназначена новая заявка компании.

«В тот же день компания подавала еще две заявки: для «Яндекс-Практикума» и СТМ Homsly. Часто заявки общего назначения идут рядом, но в нашем случае не похоже, что слоник имеет отношение к учебе или товарам для дома», — сообщил Дунаев.

Специалист с вероятностью в 10% предположил, что это будет новый логотип «Яндекс.Маркета».

Фото на обложке: Dado Photos / Shutterstock