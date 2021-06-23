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«Яндекс.Бизнес» упростил обновлении информации и управление рекламой

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс.Справочник» станет частью платформы «Яндекс.Бизнес». Пользователи смогут обновлять информацию об организациях. Все возможности справочника сохранятся под названием «Яндекс.Бизнес».

«Яндекс.Бизнес» упростил обновлении информации и управление рекламой

В ближайшее время «Яндекс.Справочник» и «Яндекс.Бизнес» объединятся. Все функции справочника сохранятся под одним названием «Яндекс.Бизнес», сообщили в пресс-службе корпорации.

Пользователям смогут обновлять информацию об организациях и управлять рекламой — им больше не придется переключаться между личными кабинетами. 

Информация из «Справочника» отображается в «Картах», «Поиске» и других сервисах «Яндекса». Платформа «Бизнес» — это инструмент для запуска рекламных кампаний в «Поиске», «Услугах», «Картах», «Дзене» и на более чем 40 тысячах сайтов «Рекламной сети».

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Фото: Primakov/Depositphotos

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