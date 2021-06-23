«Яндекс.Бизнес» упростил обновлении информации и управление рекламой

«Яндекс.Справочник» станет частью платформы «Яндекс.Бизнес». Пользователи смогут обновлять информацию об организациях. Все возможности справочника сохранятся под названием «Яндекс.Бизнес».
В ближайшее время «Яндекс.Справочник» и «Яндекс.Бизнес» объединятся. Все функции справочника сохранятся под одним названием «Яндекс.Бизнес», сообщили в пресс-службе корпорации.
Пользователям смогут обновлять информацию об организациях и управлять рекламой — им больше не придется переключаться между личными кабинетами.
Информация из «Справочника» отображается в «Картах», «Поиске» и других сервисах «Яндекса». Платформа «Бизнес» — это инструмент для запуска рекламных кампаний в «Поиске», «Услугах», «Картах», «Дзене» и на более чем 40 тысячах сайтов «Рекламной сети».
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