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В «Яндекс.Картах» появились данные от ЦБ о банках и финансовых компаниях

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» добавил в свои карты сведения Центробанка о финансовых организациях, говорится на сайте Банка России.

В «Яндекс.Картах» появились данные от ЦБ о банках и финансовых компаниях

Теперь в навигационном сервисе компании отображается информация от ЦБ. В частности, лицензия того или иного участника рынка. В «Яндекс.Картах» также доступны реквизиты и различные виды услуг и продуктов, которые предлагает финансовая компания.

Также пользователям приложения теперь доступны полные сведения об офисах и отделениях банков, о страховых компаниях, МФО, НПФ и прочих финансовых организациях.

Информация помечается маркировкой «Данные Банка России». Фильтр отображается в разделе «Банки и финансы».

Как добавили в пресс-службе ЦБ, проект будет полезен как гражданам, так и органам власти. Первые смогут сэкономить время на проверке, вторые — более эффективно выстраивать работу по повышению доступности финансовых услуг.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

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