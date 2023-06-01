В «Яндекс.Картах» появились данные от ЦБ о банках и финансовых компаниях

«Яндекс» добавил в свои карты сведения Центробанка о финансовых организациях, говорится на сайте Банка России.
Теперь в навигационном сервисе компании отображается информация от ЦБ. В частности, лицензия того или иного участника рынка. В «Яндекс.Картах» также доступны реквизиты и различные виды услуг и продуктов, которые предлагает финансовая компания.
Также пользователям приложения теперь доступны полные сведения об офисах и отделениях банков, о страховых компаниях, МФО, НПФ и прочих финансовых организациях.
Информация помечается маркировкой «Данные Банка России». Фильтр отображается в разделе «Банки и финансы».
Как добавили в пресс-службе ЦБ, проект будет полезен как гражданам, так и органам власти. Первые смогут сэкономить время на проверке, вторые — более эффективно выстраивать работу по повышению доступности финансовых услуг.
Фото на обложке: YuryKara /
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