«Яндекс» к концу года разработает аналог ChatGPT

Компания «Яндекс» разработает собственную версию генеративной сети ChatGPT, рассказали в пресс-службе «Яндекса». Нейросеть станет частью многих сервисов компании, за счет ее внедрения голосовой помощник «Алиса» научится поддерживать более длинные беседы. Запустить продукт планируется к концу года.
Компания работает над созданием YaLM 2.0, которую собирается внедрить в такие сервисы, как «Почта», «Алиса». Как отметили в «Яндексе», нейросеть позволит поиску самому генерировать ответы на основе данных из цифрового мира. В создании YaLM 2.0 задействованы все суперкомпьютеры компании: «Червоненкис», «Галушкин» и «Ляпунов».
«Алиса станет умнее, будет лучше удерживать контекст беседы и сможет отвечать на большее количество сложных вопросов. Это может стать прорывом в качестве поисковых систем и голосовых ассистентов», — пояснили в компании.
ChatGPT — это многозадачный чат-бот от OpenAI. Он умеет отвечать почти на любые вопросы, может написать текст в любом жанре и формате на любую тему. Кроме того, чат-бот способен создавать базовый программный код.
Выход ChatGPT вызвал большой ажиотаж. В конце января компания Microsoft объявила о многомиллиардных инвестициях в создателя нейросети — OpenAi.
Китайская компания Baidu также начала разработку аналога ChatGPT, на этой новости акции Baidu выросли на 5,8%.
Фото на обложке: Maria Pomelnikova /
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