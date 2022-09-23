Ученые и разработчики запустили нейросеть для экомониторинга Байкала на облачной платформе Yandex Cloud. Алгоритм проанализирует пробы воды из озера, определит и классифицирует содержащиеся в ней микроорганизмы. Технология упростит работу биологов, которые проводили мониторинг вручную. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Нейросеть на платформе Yandex Cloud будет наблюдать за экосистемой Байкала