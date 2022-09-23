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Нейросеть на платформе Yandex Cloud будет наблюдать за экосистемой Байкала

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ученые и разработчики запустили нейросеть для экомониторинга Байкала на облачной платформе Yandex Cloud. Алгоритм проанализирует пробы воды из озера, определит и классифицирует содержащиеся в ней микроорганизмы. Технология упростит работу биологов, которые проводили мониторинг вручную. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Нейросеть на платформе Yandex Cloud будет наблюдать за экосистемой Байкала

Нейросеть разработали специалисты НИИ биологии Иркутского государственного университета, компания MaritimeAI, команда платформы Yandex Cloud и Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал».

Искусственный интеллект уже умеет работать с 70 формами планктона, которые чаще всего встречаются в пробах. Все полученные изображения с микроскопов передаются на Yandex Cloud. Алгоритм определяет мельчайших рачков, их видовую принадлежность и формирует отчетные карточки.

В дальнейшем авторы проекта намерены расширить мониторинг и отслеживать состояние воды в других точках озера. Кроме того, исходный код разработки для нейросети будет доступен для просмотра и изучения. Это поможет cоздавать собственные системы мониторинга водоемов другим научным группам и институтам по всему миру.

Фото на обложке: savva_25 / Shutterstock

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