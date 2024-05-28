«Яндекс» назначил нового коммерческого директора. Место Сергея Лойтера занял Игорь Богачёв. Последний ранее занимал должности генерального директора SAP в СНГ, заместителя генерального директора Xerox в СНГ.
Коммерческим директором «Яндекса» назначили Игоря Богачёва. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Приоритеты коммерческого департамента “Яндекса” останутся прежними. Это рост эффективности рекламной системы и инструментов монетизации, расширение собственного инвентаря», — отметили в компании.
На посту Богачёв сменил Сергея Лойтера, который руководил коммерческим блоком компании с декабря 2021 года. Лойтер продолжить работать в «Яндексе» и сфокусируется на развитии различных сервисов за рубежом.
Богачёв ранее был генеральным директором SAP в СНГ и заместителем гендиректора Xerox в СНГ.
Фото на обложке: Maria Pomelnikova /
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