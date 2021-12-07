Идет прием заявок на конкурс по визуализации данных от Yandex DataLens

16-21 декабря 2021 года пройдет онлайн-конкурс по визуализации данных «Диаграм», организованный ИНИД совместно с Yandex DataLens. Подать заявку можно до 15 декабря.

Участникам предстоит создать визуализацию данных с помощью сервиса Yandex DataLens. Данные предоставит ИНИД.

Также в рамках конкурса пройдет:

мастер-класс по работе с Yandex DataLens;

вебинар с приглашенными экспертами на тему «Корпоративная vs публичная аналитика».

Конкурсанты смогут пообщаться с профессионалами по анализу и визуализации данных, обменяться опытом и побороться за призы.

Среди экспертов:

Роман Бунин, руководитель группы развития BI приложения «Яндекс Go»;

Александр Богачев, специалист по визуализации данных, инфографике и дата-журналистике, автор книги «Графики, которые убеждают всех»;

Андрей Дорожный, дата-журналист, старший преподаватель факультета медиакоммуникаций ВШЭ;

Анастасия Кузнецова, BI-разработчица, автор телеграм-канала «Настенька и графики»;

Павел Дубинин, менеджер по развитию продукта Yandex DataLens.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте.