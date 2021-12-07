Идет прием заявок на конкурс по визуализации данных от Yandex DataLens

16-21 декабря 2021 года пройдет онлайн-конкурс по визуализации данных «Диаграм», организованный ИНИД совместно с Yandex DataLens. Подать заявку можно до 15 декабря.
Участникам предстоит создать визуализацию данных с помощью сервиса Yandex DataLens. Данные предоставит ИНИД.
Также в рамках конкурса пройдет:
- мастер-класс по работе с Yandex DataLens;
- вебинар с приглашенными экспертами на тему «Корпоративная vs публичная аналитика».
Конкурсанты смогут пообщаться с профессионалами по анализу и визуализации данных, обменяться опытом и побороться за призы.
Среди экспертов:
- Роман Бунин, руководитель группы развития BI приложения «Яндекс Go»;
- Александр Богачев, специалист по визуализации данных, инфографике и дата-журналистике, автор книги «Графики, которые убеждают всех»;
- Андрей Дорожный, дата-журналист, старший преподаватель факультета медиакоммуникаций ВШЭ;
- Анастасия Кузнецова, BI-разработчица, автор телеграм-канала «Настенька и графики»;
- Павел Дубинин, менеджер по развитию продукта Yandex DataLens.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте.
Фото на обложке: Maxger /
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