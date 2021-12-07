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Идет прием заявок на конкурс по визуализации данных от Yandex DataLens

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

16-21 декабря 2021 года пройдет онлайн-конкурс по визуализации данных «Диаграм», организованный ИНИД совместно с Yandex DataLens. Подать заявку можно до 15 декабря.

Идет прием заявок на конкурс по визуализации данных от Yandex DataLens

Участникам предстоит создать визуализацию данных с помощью сервиса Yandex DataLens. Данные предоставит ИНИД. 

Также в рамках конкурса пройдет:

  • мастер-класс по работе с Yandex DataLens;
  • вебинар с приглашенными экспертами на тему «Корпоративная vs публичная аналитика».

Конкурсанты смогут пообщаться с профессионалами по анализу и визуализации данных, обменяться опытом и побороться за призы.

Среди экспертов:

  • Роман Бунин, руководитель группы развития BI приложения «Яндекс Go»;
  • Александр Богачев, специалист по визуализации данных, инфографике и дата-журналистике, автор книги «Графики, которые убеждают всех»;
  • Андрей Дорожный, дата-журналист, старший преподаватель факультета медиакоммуникаций ВШЭ;
  • Анастасия Кузнецова, BI-разработчица, автор телеграм-канала «Настенька и графики»;
  • Павел Дубинин, менеджер по развитию продукта Yandex DataLens.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте

Фото на обложке: Maxger / Shutterstock

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