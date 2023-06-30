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Акционеры одобрили присоединение дочерних предприятий «Яндекса» к головной нидерландской компании

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Держатели акций одобрили присоединение дочерних компаний «Яндекса» к головной нидерландской структуре. Речь о четырех фирмах, в том числе управляющих «Яндекс.Такси» и развлекательными сервисами. В «Яндексе» говорили, что таким образом компания хочет упростить корпоративную структуру.

Акционеры одобрили присоединение дочерних предприятий «Яндекса» к головной нидерландской компании

Держатели акций «Яндекса» одобрили на собрании акционеров присоединение дочерних предприятий к головной структуре, зарегистрированной в Нидерландах. Уведомление об этом поступило в Комиссию по ценным бумагами и биржам США 30 июня.

Акционеры проголосовали за присоединение четырех компаний к Yandex N.V. Это Media Services B. V. (развлекательные сервисы, в том числе «Кинопоиск»), Foodtech & Delivery Ops B.V. («Яндекс.Еда»), MLU B.V. («Яндекс.Такси»), Yandex.Classifieds Holding B.V.  

В «Яндексе» ранее говорили, что присоединение «дочек» позволит упростить корпоративную структуру компании.

Также акционеры «Яндекса» одобрили продление полномочий на четыре года члена совета директоров Алексея Яковицкого – бывшего руководителя «ВТБ Капитала».

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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