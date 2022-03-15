«Яндекс» продаcт «Новости» и «Дзен» — РБК

Источники РБК сообщили о планах «Яндекса» продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Компания ищет покупателя, но ключевой интересант – группа VK.

О планах «Яндекса» продать агрегатор новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» пишет РБК со ссылкой на три источника на рынке.

По словам одного из собеседников, «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии городских сервисов, поиска и технологий. Причиной для этого стало усложнение доступа к капиталу и изменения экономической ситуации, уточнил он. Ранее Запад ввел санкции против «Яндекса».

«Яндекс» ведет переговоры о продаже с несколькими потенциальными покупателями, однако ключевой из них – группа VK. Источник РБК в компании подтвердил ведение переговоров с «Яндексом».

РБК не получил комментарий от VK и «Яндекса» относительно потенциальной сделки.

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