Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» продаcт «Новости» и «Дзен» — РБК

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Источники РБК сообщили о планах «Яндекса» продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Компания ищет покупателя, но ключевой интересант – группа VK.

«Яндекс» продаcт «Новости» и «Дзен» — РБК

О планах «Яндекса» продать агрегатор новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» пишет РБК со ссылкой на три источника на рынке.

По словам одного из собеседников, «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии городских сервисов, поиска и технологий. Причиной для этого стало усложнение доступа к капиталу и изменения экономической ситуации, уточнил он. Ранее Запад ввел санкции против «Яндекса».

«Яндекс» ведет переговоры о продаже с несколькими потенциальными покупателями, однако ключевой из них – группа VK. Источник РБК в компании подтвердил ведение переговоров с «Яндексом».

РБК не получил комментарий от VK и «Яндекса» относительно потенциальной сделки.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Тигран Худавердян займет пост гендиректора «Яндекса» в России
  2. 2 МФТИ и «Яндекс» откроют в вузе факультет программной инженерии
  3. 3 «Яндекс», «Сириус» и университеты откроют образовательную программу по искусственному интеллекту
  4. 4 Как работает рекламная сеть в «Яндекс Директ» в 2021 году: советы по настройке
  5. 5 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
Digital-трансформация бизнеса
Пройдите курс Школы СКОЛКОВО со скидкой 15%
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

15 марта 2022

«Актион Акселератор»

15 марта 2022

Научно-исследовательский акселератор «КоЛаборатор» Bayer

15 марта 2022

Garden

Все ВОЗМОЖНОСТИ