В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой 13 февраля

Утром 13 февраля в работе сразу нескольких сервисов «Яндекса» произошел сбой, следует из данных Downdetector.su и «Сбой.РФ» . Число жалоб за последний час превысило 1 тыс.

Сообщения о неполадках начали поступать в 9:30 мск. Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой главной страницы «Яндекса», «Яндекс Почты», «Кинопоиска», «Навигатора», «Яндекс Музыки». Также наблюдаются проблемы с вызовом «Яндекс Такси». Часть пользователей не могли сделать заказы через «Деливери» и «Яндекс Еду» и воспользоваться сервисами умного дома.

«Крайне медленно работает, сайты не открываются, карты не работают», — написал один из пользователей Downdetector.su.



Скриншот с Downdetector.su, фото: RB.RU

В пресс-службе «Яндекса» RB.RU сообщили, что пользователи могли испытывать «кратковременные сложности с доступом к ряду сервисов» из-за «трудностей на сетях связи». «Сейчас все сервисы работают в обычном режиме», — заявили в компании.

Это не первый крупный сбой в работе «Яндекса». 29 ноября из-за технеполадок со стороны облачной инфраструктуры Yandex Cloud произошел массовый сбой. Он затронул не только сервисы компании, но также работу сервисов «Вкусно — и точка», «Купер», Dodo Pizza, «Циан», «Бургер кинг», «Магнит маркет», Lamoda и других.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock / FOTODOM