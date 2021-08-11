Пользователи «Яндекс.Драйва» смогут арендовать автомобиль по QR-коду

Каршеринг «Яндекс.Драйв» оцифровал весь автопарк – на кузов каждого автомобиля сервиса был нанесен уникальный QR-код, отсканировав который можно арендовать свободную машину или сообщить службе поддержки о неправильной парковке, сообщает пресс-служба «Яндекс.Драйва».

Каждый QR-код привязан к конкретной машине – он передает всю информацию для аренды автомобиля или для диагностики проблемы с ним. Например, если пользователь видит перед собой машину «Драйва», ему не придется искать ее в приложении на карте – достаточно будет отсканировать код и, если авто свободно, забронировать его.

Фото: пресс-служба «Яндекс.Драйв»

Новинкой смогут воспользоваться не только водители, но и пешеходы: сообщить о неправильной парковке или любой другой проблеме с автомобилем смогут даже те, кто не зарегистрирован в «Драйве». Для этого нужно будет отсканировать QR-код и через форму приложить фотографии с описанием проблемы.

Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» был запущен в 2018 году в Москве. Сейчас «Драйв» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Автопарк сервиса насчитывает 16 тысяч автомобилей

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Фото на обложке: hodim/Shutterstock