«Яндекс.Дзен» запустил новый формат для публикаций новостей, аналитики и отзывов

Платформа «Яндекс.Дзен» запустила новый формат — посты. С его помощью блогеры могут делиться новостями, аналитикой и отзывами. На первом этапе посты смогут увидеть только подписчики каналов, в ближайшие недели новый формат появится в ленте рекомендаций «Дзена».
В новом формате авторы могут публиковать тексты до 1,5 тысяч знаков, прикреплять к ним ссылки и изображения. Когда посты начнут рекомендоваться пользователям в зависимости от их интересов, публикации будут показываться в ленте «Дзена» в течение суток и сохраняться в канале блогера.
Удобство нового формата заключается в том, что для того, чтобы прочитать текст полностью, пользователю не нужно переходить на канал автора — достаточно просто нажать «Развернуть» в ленте.
Фото: пресс-служба «Яндекс.Дзена»
Новый формат позволит блогерам создавать ситуативный контент — рассказывать или реагировать на новости и делиться комментариями по актуальным событиям.
Пока посты доступны лишь на мобильных площадках «Яндекс.Дзена»: в мобильных приложениях, мобильном браузере «Яндекса» и мобильной версии сайта. В «Яндексе» обещают добавить формат постов в полную версию сайта осенью.
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