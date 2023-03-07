«Яндекс.Еда» вышла на рынок Узбекистана. Сервис заработал в Ташкенте под брендом Yandex Eats, на это обратил внимание корреспондент RB.RU. Доставка пока бесплатная.

К сервису сейчас подключены такие заведения, как «Скандалистъ», Wendy's, Yaponamama, «Иль Патио», Bon! и другие. Заказать можно также напитки, продукты и цветы.

Среднее время ожидания заказа с момента оформления — 30 минут. Заказ можно оформить на сайте, Yandex Go, так и в приложении сервиса.

Приложение и сайт Yandex Eats доступны в стране на узбекском, английском и русском языках, сообщили позднее в пресс-службе «Яндекс.Еды».

Источник RB.RU в феврале 2022 года сообщал о планах «Яндекс.Еды» выйти на рынок Узбекистана, однако в компании тогда заявили, что «не комментируют слухи». После публикации RB.RU пресс-служба «Яндекс.Еды» сделала массовую рассылку о выходе на рынок Узбекистана.

Генеральный директор Infoline Иван Федяков назвал выход «Яндекс.Еды» на рынок Узбекистана вполне закономерным, учитывая быстрорастущее молодое население страны — потенциальной целевой аудитории «Яндекса». При этом эксперт подчеркнул, что «это скорее выход на рынок Ташкента, так как Узбекистан очень неравномерный по уровню доходов и другим характеристикам».

«И если мы выделим, Ташкент как отдельную агломерацию, то здесь на самом деле ситуация очень близка к показателям среднероссийским, а иногда даже выше, чем во многих городах-миллионниках России», — сказал Федяков.

Это не первый сервис, который «Яндекс» готовит масштабировать в Узбекистане. Так, в октябре 2022 года на ICTWeek Uzbekistan компания рассказала, что обсуждает с Министерством народного образования Узбекистана запуск Школы программирования в новом учебном году в Ташкенте и Самарканде. Также известно о планах запуска в стране «Яндекс.Заправок».

«Яндекс.Еда» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и других городах России. Также сервис присутствует в Казахстане и Беларуси.

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